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Уважаемые покупатели! В связи с санкциями и нарушением логистических цепочек по некоторым товарам возможен увеличенный срок поставки, а некоторые могут быть недоступны для заказа. Уточняйте у менеджеров условия оплаты, резервирования и отгрузки. Приносим извинения и надеемся на понимание!

Интернет-магазин сантехники ЕвросанДизайн

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Хиты продаж

Гигиенический душ Bossini Paloma Flat Mixer Set E37011.030
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Гигиенический душ Bossini Paloma Flat Mixer Set E37011.030

32 844 ₽
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Раковина Cielo Shui Comfort SHCOLAQF накладная или подвесная 44х43
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Раковина Cielo Shui Comfort SHCOLAQF накладная или подвесная 44х43

31 546 ₽ 42 630 ₽
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Накладная раковина Cielo Shui Comfort SHCOLATF 45х45
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Накладная раковина Cielo Shui Comfort SHCOLATF 45х45

31 836 ₽ 43 022 ₽
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Cмеситель для раковины Gessi Inciso 58001
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Cмеситель для раковины Gessi Inciso 58001

32 381 ₽ 43 758 ₽
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Накладная раковина Cielo Shui Comfort SHCOLAR60 60х40
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Накладная раковина Cielo Shui Comfort SHCOLAR60 60х40

37 203 ₽ 50 274 ₽
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Раковина Cielo Shui Comfort SHCOLARF накладная или подвесная 60х43
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Раковина Cielo Shui Comfort SHCOLARF накладная или подвесная 60х43

39 813 ₽ 53 802 ₽
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Гидромассажная ванна Kolpa San String 180 (Стринг) 180x80
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Гидромассажная ванна Kolpa San String 180 (Стринг) 180x80

58 410 ₽
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Душевая кабина с сауной Gruppo Treesse Acquazzurra 90х90 см B759
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Душевая кабина с сауной Gruppo Treesse Acquazzurra 90х90 см B759

205 800 ₽ 245 000 ₽
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Овальная ванна из искусственного камня Balteco Senzo 178x88
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Овальная ванна из искусственного камня Balteco Senzo 178x88

330 022 ₽
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Новинки

Fima - carlo frattini Kitchen смеситель для кухни F3797/1
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Fima - carlo frattini Kitchen смеситель для кухни F3797/1

8 054 ₽ 10 195 ₽
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Унитаз Azzurra Forma подвесной безободковый FMVKSPE00000 (FOR100E/SOSK bi)
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Унитаз Azzurra Forma подвесной безободковый FMVKSPE00000 (FOR100E/SOSK bi)

25 358 ₽
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Унитаз Azzurra Hera приставной безободковый HEVCTPE00000BI
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Унитаз Azzurra Hera приставной безободковый HEVCTPE00000BI

37 030 ₽
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Напольный безободковый унитаз Cielo Era ERVAK
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Напольный безободковый унитаз Cielo Era ERVAK

31 691 ₽ 42 826 ₽
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Gessi Intreccio смеситель для раковины 54106
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Gessi Intreccio смеситель для раковины 54106

37 635 ₽ 50 859 ₽
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Раковина Antonio Lupi Simplo Simplo63 63х42
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Раковина Antonio Lupi Simplo Simplo63 63х42

55 648 ₽ 66 248 ₽
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Унитаз Azzurra Hera напольный HEVCMPE00000
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Унитаз Azzurra Hera напольный HEVCMPE00000

68 425 ₽
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Gessi Inciso смеситель для ванны/душа 58204
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Gessi Inciso смеситель для ванны/душа 58204

54 197 ₽ 73 239 ₽
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Смеситель для ванны и душа Gessi Trasparenze 24963
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Смеситель для ванны и душа Gessi Trasparenze 24963

110 164 ₽ 148 870 ₽
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Ванна Hoesch LASENIA 180x80 Арт. 4503
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Ванна Hoesch LASENIA 180x80 Арт. 4503

359 380 ₽
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Гидромассажная ванна Jacuzzi Nova 180x180
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Гидромассажная ванна Jacuzzi Nova 180x180

418 187 ₽
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РАСПРОДАЖА ВЫСТАВКИ. Стеклянная ванна Teuco 383 173x117 Левая. Панель Беленый дуб.
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РАСПРОДАЖА ВЫСТАВКИ. Стеклянная ванна Teuco 383 173x117 Левая. Панель Беленый дуб.

943 810 ₽
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